Betriebsausflug Unterwegs mit den Kollegen

Und wie sieht es mit Verletzungen während des Betriebsausflugs aus, etwa wenn man beim Wandern stürzt? Handelt es sich um einen vom Arbeitgeber initiierten Betriebsausflug während der Arbeitszeit, gilt das als Arbeitsunfall. Es greift also der Versicherungsschutz der Berufsgenossenschaft. Das gilt übrigens auch für die An- und Abreise nach dem offiziellen Teil der Veranstaltung. Der Versicherungsschutz endet allerdings in dem Moment, wenn die Beschäftigten nach dem offiziellen Ende des Betriebsausflugs privat noch zusammenbleiben.