„Mitarbeitende suchen Problem bei sich selbst“ Fühlen Sie sich urlaubsreif? Wie Erholung vom Job gelingt

Wenn der Körper schon am Morgen schwer ist und die Konzentration einfach nicht in Schwung kommen will, ist es so weit: Man ist urlaubsreif. Dann wird der Arbeitsalltag oft zur Last und man sehnt sich nach Erholung und neuen Eindrücken. Also Urlaub! Aber wie gestaltet man den möglichst erholsam?