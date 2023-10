“Im Prinzip nichts anderes als eine Hebamme“ Wie Sterbeammen die Angst vor dem Tod zu lindern versuchen

Das Portal www.sterbeamme.de bietet eine Kontaktliste für Sterbeammen und Sterbegefährten, so das männliche Pendant. Zertifizierte Kräfte finden sich von Flensburg bis Ingolstadt, vereinzelt auch in der Schweiz, Polen und Schweden. Wenn Karin Simon angerufen wird, fährt sie zu der betroffenen Familie oder Person - „und wir schauen gemeinsam, was ich tun kann“. In der zweijährigen Ausbildung erhalten die Sterbeammen einen „großen Werkzeugkoffer“. Neben praktischer Unterstützung geht es vor allem um seelischen Beistand.