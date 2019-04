Recruiting : Neue Ideen in der Personalsuche

Neue Ideen in der Personalsuche

Social-Media-Arbeit und Express-Bewerbungen – im Gesundheitswesen wird mit modernen Medien aktiv nach Mitarbeitern gesucht.

Die Bedeutung von Social Media ist enorm gestiegen. Geeignete Kandidaten werden gezielt angeschrieben und auf die Bewerberseite der Diakonie geleitet. Dort können sie sich dann schnell und unkompliziert bewerben. „Anhand weniger Angaben können wir bewerten, ob der Bewerber interessant ist“, erklärt Katja Quakatz. „Sehr wichtig für das Recruiting im Gesundheitswesen sind niedrigschwellige Zugangswege. Insbesondere Nicht-Akademiker tun sich oft mit klassischen Bewerbungsunterlagen schwer.“ Die Diakonie geht daher einen neuen Weg und ermöglicht entsprechende Express-Bewerbungen über ihre Karriereseite. Hier finden Interessierte auch Details zu den Berufsbildern. „Bei unserer Zielgruppe funktioniert viel über Bewegtbilder, die Menschen wollen emotional und ohne viel Text angesprochen werden“, betont die Personalerin. „Unsere Imagefilme kommen daher besonders gut an und werden auf Social Media Kanälen wie Facebook oder YouTube stark genutzt.“

Die Investitionen haben sich gelohnt. „In einigen Bereichen haben wir eine Verdoppelung, in anderen sogar eine Verdreifachung der Bewerberzahlen erreicht“, zeigt Katja Quakatz die Ergebnisse auf. „Auch auf unserer neuen Karriereseite steigen die Besucherzahlen von Tag zu Tag, man nimmt uns als attraktiven Arbeitgeber wahr, und die Inhalte sind für die Leser interessant.“

Die Diakonie Düsseldorf arbeitet langfristig an ihrem Recruiting-Prozess. „Wer mit einem guten Arbeitgebermarketing wirbt, muss die gemachten Versprechen in der Praxis aber auch halten“, betont Quakatz. „Das beginnt mit dem ersten Kontakt in der Organisation und setzt sich über das Bewerbungsgespräch hin zum ersten Arbeitstag und der professionellen Einarbeitung fort.“ Um eine hohe Qualität im Umgang mit den Bewerbern zu gewährleisten, gibt es regelmäßige Schulungen für die Recruitingverantwortlichen. Außerdem setzt die Diakonie Düsseldorf klare zeitliche Zielvorgaben zum Ablauf des Recruiting-Prozesses. Schließlich soll jeder Interessent kurzfristig eine Rückmeldung erhalten.