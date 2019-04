Interview : Den Kopf morgens auf Arbeit einstellen

Sabine Sonnentag ist Professorin für Arbeits- und Organisationspsychologie an der Universität Mannheim. Foto: dpa-tmn/Elisa Berdica

Sich schon beim Frühstück Gedanken über Arbeit machen – das klingt anstrengend. Die Arbeitspsychologin Sabine Sonnentag aber sagt: Das ist ebenso wichtig wie das abendliche Abschalten. Und wer es richtig macht, ist den Herausforderungen des Arbeitstags besser gewachsen.

Nach der Arbeit abzuschalten, ist wichtig. Das wissen die meisten, auch wenn es sich nicht immer einfach umsetzen lässt. Doch zu bestimmten Zeiten kann genau das Gegenteil hilfreich sein, um einen produktiven Arbeitstag zu haben. Wer sich schon vor Arbeitsbeginn mental darauf einstellt, ist mit mehr Energie bei der Sache. Das legt zumindest eine Studie nahe, die Sabine Sonnentag, Inhaberin des Lehrstuhls für Arbeits- und Organisationspsychologie an der Universität Mannheim, und ihr Team durchgeführt haben.

Was bedeutet „engagiert sein“ denn?

Sonnentag: Der englische Begriff „Engagement“ meint in diesem Zusammenhang, dass man mit viel Vitalität, also Energie, bei der Arbeit ist. Dazu gehört ebenfalls eine Art „Absorbiertsein“, das heißt man arbeitet sehr fokussiert und konzentriert, lässt sich nicht leicht ablenken. Und zuletzt zeichnet sich „Engagement“ durch eine gewisse Hingabe aus, also der persönlichen Wahrnehmung, dass die eigene Arbeit eine Bedeutung hat.