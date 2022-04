Psychologie : Selbstzweifel im Job abschalten

Viele Menschen sind selbst ihre größten Kritiker. Diese Haltung kann sie bei der Arbeit aber auch ganz gehörig ausbremsen und zermürben. Was hilft, wenn man sich selbst gegenüber zu kritisch ist? Zwei Karriereberaterinnen geben Tipps.

Er könnte so angenehm sein, der Arbeitsalltag. Vor allem für jene, die hervorragend ausgebildet, mit der Materie bestens vertraut und empathisch im Umgang mit anderen sind. Also eigentlich beste Voraussetzungen für Erfolg. Und doch gibt es nicht wenige, die im Job an sich selbst zweifeln: Sie zermürben sich mit Gedanken wie „Ich bin nicht gut genug“ oder „Bin ich dem überhaupt gewachsen?“

„Oft sind es Frauen, die in ihrem Beruf von Selbstzweifeln geplagt werden“, sagt die Hamburger Karriereberaterin Hanne Bergen. So hat etwa die Internationale Hochschule Bad Honnef/Bonn (IUBH) in einer Studie 2017 herausgefunden, dass Frauen ihre Stärken im Beruf selbst weit niedriger bewerten als ihr direktes Umfeld diese einschätzt. Auch Männer üben oft überzogene Selbstkritik, so die Studie – allerdings in deutlich geringerem Ausmaß.