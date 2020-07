Bewerbung : Zurück in eine Festanstellung

Zurück in eine Festanstellung

Skeptische Blicke: Ehemalige Selbstständige müssen einiges an Überzeugungsarbeit leisten, um während eines Bewerbungsgesprächs für eine Festanstellung Vorurteile zu entkräften. Foto: dpa-tmn/Klaus-Dietmar Gabbert

Selbstständig oder Freiberufler zu sein, ist nicht immer leicht. Mancher sucht irgendwann wieder einen Job bei einem Unternehmen. Experten erläutern, worauf sich Ex-Selbstständige gefasst machen müssen.

Sein eigener Chef zu sein, bietet viele Freiheiten. Die Pflichten der Selbstständigkeit können aber auch so belastend werden, dass man sich ein festes Anstellungsverhältnis zurückwünscht. Nicht umsonst eilt Selbstständigen der Ruf voraus, „selbst und ständig“ zu arbeiten. Selbst ohne Corona-Krise wäre der Schritt nachvollziehbar, doch die Pandemie hat die Situation für Freiberufler und Selbstständige noch verschärft. Aber klappt der Weg in eine Festanstellung so einfach?