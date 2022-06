Berufsporträt : Helferin und Erklärerin im Schadensfall

Katja Burglin arbeitet für eine Versicherung. Ihr Job verlangt nicht nur Akribie, sondern auch Empathie. Manchmal muss sie auch in die Rolle der Seelsorgerin schlüpfen, wenn sie mit ihren Kunden zu tun hat.

Der Weg in den Job Ich habe Versicherungskauffrau gelernt und nebenberuflich BWL studiert. Das Studium ist für den Job nicht unbedingt notwendig. Es werden auch Quereinsteiger eingesetzt. In der Regel aber haben Schadenregulierer eine kaufmännische Versicherungsausbildung.

So sieht ein typischer Arbeitstag aus Jeder Schadenfall entwickelt sich etwas anders. Oft fahre ich zu den Kunden, führe Gespräche, bekomme Einblick in diverse Lebenssituationen. Es gibt natürlich ähnliche Abläufe und wiederkehrende Arbeitsblöcke. Mir gefällt, dass ich mir den Tag so organisieren kann, wie ich möchte. An Bürotagen erledige ich viele organisatorische Dinge. Ich genieße es aber auch, wenn ich im Auto zu den Kunden unterwegs bin, dabei Musik zu hören und die Region zu erkunden.