Interview André Niedostadek : Arbeitszeugnis: Was ist Pflicht, was ist Kür?

Arbeitszeugnis: Was ist Pflicht, was ist Kür?

Beim Arbeitszeugnis kommt es oft auf kleinste Details in der Formulierung an. Das gilt auch für die Schlussformel. Foto: dpa-tmn/Andrea Warnecke

Sie sind noch immer wichtiger Bestandteil für Bewerbungen. Rechtsexperte André Niedostadek klärt über die häufigsten Irrtümer auf.

Herr Niedostadek, was muss eigentlich mindestens im Arbeitszeugnis stehen?

ANDRÉ NIEDOSTADEK Ein Zeugnis muss mindestens Angaben zur Dauer und Art der Tätigkeit enthalten, also den Beschäftigungsbeginn und gegebenenfalls die beruflichen Stationen mit einer Beschreibung der Aufgaben. Man nennt das ein einfaches Zeugnis.

Regelmäßig steht in einem Zeugnis aber mehr. Zu den weiteren Aspekten zählt zum einen die Leistung, wie etwa Belastbarkeit oder Selbstständigkeit. Zum anderen gehört dazu das Verhalten, etwa gegenüber Vorgesetzten, Kollegen oder Geschäftspartnern. Man spricht hier von einem qualifizierten Zeugnis.

Ein solches Zeugnis ist also wesentlich ausführlicher, informativer und damit aussagekräftiger. Beschäftigte nutzen es regelmäßig als Bewerbungsunterlage und potenzielle künftige Arbeitgeber als Grundlage für eine Personalentscheidung. In der Praxis hat sich ein typischer Aufbau eines Zeugnisses etabliert.

NIEDOSTADEK Klares Ja! Tatsächlich dreht sich bei Streitigkeiten um ein Zeugnis überraschenderweise längst nicht alles um den Inhalt, sondern auch um die Form. Ein Zeugnis ist zunächst einmal schriftlich anzufertigen. Das heißt, es geht nicht elektronisch per Mail. Wenn ein Unternehmen eigenes Firmenpapier verwendet, muss es das auch für das Zeugnis nutzen.

Um die Vielfalt an Fragen, die die Rechtsprechung so beschäftigen, einmal aufzuzeigen: Darf man ein Zeugnis eigentlich knicken, etwa um es zu versenden? Ja, hat das Bundesarbeitsgericht bereits vor längerer Zeit entschieden. Jedenfalls, sofern der Knick beim Anfertigen von Kopien nicht auffällt.

Was steht am Schluss des Arbeitszeugnisses?

NIEDOSTADEK Arbeitszeugnisse enden meist mit einer sogenannten Schlussformel. Darin äußert der Arbeitgeber sein Bedauern über das Ende des Arbeitsverhältnisses, bedankt sich für die geleistete Arbeit und verbindet das zugleich mit guten Wünschen für die weitere berufliche und manchmal auch private Zukunft. Die konkreten Formulierungen können sich aber gewaltig unterscheiden. Es ist schon etwas anderes, ob man beispielsweise das Ausscheiden bedauert, sehr bedauert oder womöglich außerordentlich bedauert. Die Wirkung der Schlussformel kann also immens sein und das berufliche Weiterkommen beeinflussen. Wenn es oft heißt, der erste Eindruck sei entscheidend, ist es bei Zeugnissen manchmal also umgekehrt: Da findet sich Spannendes nicht zu Anfang, sondern am Ende. Deswegen ist eine gute Schlussformel auch für ehemalige Beschäftigte interessant, da sie das Zeugnis aufwertet.