Das sagt eine Anwältin Bis wann muss der Arbeitgeber das Gehalt zahlen?

Hier gibt zunächst Paragraf 614 des Bürgerlichen Gesetzbuches eine Antwort. Demnach ist die Vergütung nach der Leistung der Dienste zu entrichten; wird sie nach Zeitabschnitten bemessen, so ist auch nach Ablauf der einzelnen Zeitabschnitte zu zahlen. „Wenn also eine Wochenarbeitszeit vereinbart ist, dann am Ende der Woche“, sagt Nathalie Oberthür, Fachanwältin für Arbeitsrecht aus Köln. „Oder wenn, wie üblicherweise, eine Monatsarbeitszeit oder eine Monatsvergütung vereinbart ist, dann am Ende des Monats, also spätestens zum Monatsende.“