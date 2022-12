Arbeitsmoral Wenn „Aufschieberitis“ zu einem echten Problem wird

Für Anna Höcker sind es genau solche Gedanken, die Menschen hindern, mit Leichtigkeit an ihre Arbeit zu gehen. Ihr Tipp: Prioritäten setzen. Das sei besser, als sich in langen Listen und Details zu verzetteln. Sollte die Aufgabe unwichtig sein, könne man sie auch gleich ganz von der Liste streichen – und zwar ohne schlechtes Gewissen, so die Psychologin und Coachin.