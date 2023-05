Arbeitsweise Wenn Aufschieben nicht auszuhalten ist

Wenn wir ehrlich sind, kennen wir es eigentlich alle: Wir bereiten uns nicht rechtzeitig aufs Meeting vor und checken stattdessen lieber erst die E-Mails. Wir machen die Zeiterfassung kurz vor knapp oder schieben die Präsentation ewig vor uns her. Dauernd zu prokrastinieren, kann mühsam sein – und stressen. Doch es gibt auch Menschen, die nichts aufschieben und alle Aufgaben möglichst schnell vom Tisch haben wollen. Was erst einmal produktiv wirkt, kann allerdings zum Problem werden – auch im Job. Das Stichwort heißt Präkrastination. Was steckt dahinter?