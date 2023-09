Interview Katrin Busch-Holfelder Im Traumjob – und dennoch unzufrieden

Wir können uns in Akzeptanz üben, wir können uns einbringen und an Themen arbeiten, bei denen wir einen Beitrag zur Verbesserung leisten. Sei es, indem wir in einer Umweltorganisation aktiv sind oder uns engagieren und spenden für gesellschaftlich relevante Initiativen. Wir können Menschen dabei begleiten, mit Herausforderungen des Lebens leichter zurechtzukommen – im Familienkreis, auf der Arbeit oder in der Nachbarschaft. Aktiv sein hilft, dem Stimmungstief etwas entgegenzusetzen. Auch wenn der eigene Beitrag noch so klein ist: Es fühlt sich besser an, sich den Widrigkeiten des Lebens zu stellen, als passiv in einer Art Opferhaltung zu verharren. Ich empfehle allen den Austausch in der Gemeinschaft und aktiv zu werden – egal in welcher Schrittgröße.