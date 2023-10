Neue Kollegen Willkommen an Bord!

Onboarding heißt diese Phase in den meisten Firmen: Die neuen Mitarbeiter werden an Bord geholt. Und dieser Prozess fängt nach Möglichkeit – wie die namensgebende Schiffsreise auch – nicht erst an Deck an, sondern bereits mit den ersten Schritten auf der Gangway. „Das Onboarding muss deutlich vor dem eigentlichen Eintritt in die neue Tätigkeit beginnen, nämlich mit der Unterschrift unter den Arbeitsvertrag“, sagt Josephine Hofmann vom Fraunhofer-Institut für Arbeitswirtschaft und Organisation. Das sogenannte Pre-Onboarding diene dazu, das Band zum Unternehmen so früh wie möglich zu knüpfen. Etwa mit regelmäßigen Informationen über Neuigkeiten aus der Firma, verbunden mit der Botschaft, dass man sich auf den neuen Mitarbeiter freut.