Einstieg : Neuer Mitarbeiter an Bord

Onboarding-Konzepte des Arbeitgebers helfen beim Start in den Job. Sie beugen Enttäuschung und Frust vor. Als Neuling muss man sich in der Anfangszeit aber auch selbst einbringen.

Wer ist mein Ansprechpartner? Wie komme ich an den Server? Und was sind eigentlich meine Aufgaben? Zum Start in einen neuen Job stellen sich einem etliche Fragen. In manchen Unternehmen werden die in einem strukturierten Onboarding-Prozess beantwortet – in anderen wiederum weiß man auch am dritten Tag noch nicht, mit welchem Passwort man sich eigentlich am PC anmelden soll.