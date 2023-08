Arbeiten im öffentlichen Dienst Abwechslung im Behördenalltag

In den Rathäusern selbst sind insbesondere Verwaltungsfachangestellte tätig, die sich um alle Belange der Bürger und der Kommune kümmern. Sie durchlaufen bereits in der Ausbildung verschiedene Abteilungen und können auch später in der Gemeindeverwaltung oder in kommunalen Ämtern und Behörden arbeiten. Wer sich also beruflich verändern möchte, hat intern oftmals gute Möglichkeiten.