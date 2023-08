Öffentliche Unternehmen In welchen Branchen Topmanager am besten verdienen

Auch auf Bund- und Länderebene fallen die Gehälter bei Banken und Finanzinstituten am höchsten aus. Hier liegt das durchschnittliche Jahresgehalt bei 469.000 Euro. Am zweitbesten verdienen Manager in Krankenhäusern mit 325.000 Euro, gefolgt von Führungskräften im Bereich Verkehr/ÖPNV und Transport mit 310.000 Euro. Die am schlechtesten bezahlten Manager sitzen auch auf Bundes- und Länderebene im Bereich Gesundheits- und Sozialwesen, wo 123.000 Euro Jahresgehalt durchschnittlich üblich sind. In Kultur, Kunst und Erholung bekommen Manager 138.000 und im Bereich Bildung, Wissenschaft und Forschung 147.000 Euro.