Trotz vieler Studentinnen : Nur jede vierte Professur wird von einer Frau besetzt

Wiesbaden Obwohl Frauen zu Beginn der akademischen Laufbahn noch überproportional vertreten seien, sind sie als Professorinnen laut dem Statistischen Bundesamt weiterhin stark unterrepräsentiert.

Nach wie vor wird nur rund jede vierte Professur an deutschen Hochschulen von einer Frau besetzt. Wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden am Dienstag mitteilte, lag der Anteil der Professorinnen im vergangenen Jahr bei 26 Prozent. Dabei seien Frauen zu Beginn der akademischen Laufbahn noch überproportional vertreten, hieß es. Den Angaben zufolge waren im Wintersemester 2020/2021 über die Hälfte (52 Prozent) der Studienanfängerinnen und -anfänger Frauen.