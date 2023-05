Nervosität Aufregung vor dem ersten Tag im neuen Job

Eiskalte Hände und ein flaues Gefühl im Magen: Der erste Tag im neuen Job ist für fast alle Menschen eine Herausforderung. Die Ungewissheit macht nervös. Die gute und schlechte Nachricht: Wir können es nur herausfinden, indem wir Neues wagen. „Wer auf dem Weg zu einem ersten Tag ist, hat den größten Schritt schon geschafft – und zwar eine Veränderung umgesetzt“, sagt Psychologin Anne Klien. Gerade das sollte mit all dem, was in der Vergangenheit schon gut gemeistert wurde, im Kopf fest verankert sein. „Es hilft, sich das bewusst zu machen.“ Und wen trotzdem die Angst überkommt, sollte wissen, dass das normal ist. „Angst ist menschlich, eine neue Situation birgt immer ein Risiko“; sagt Klien. Aber welches eigentlich? „Ein eher kleines: Was ist das Schlimmste, das passieren kann? In der Regel doch nur, dass der Job doch nicht so gut ist“, erläutert die Psychologin. Um das herauszufinden, gibt es die Probezeit.