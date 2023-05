Nachhaltigkeit Fachkräfte langfristig binden

Überall in Deutschland fehlt es an Fachkräften. 2022 hat der Fachkräftemangel in Deutschland trotz der Belastungen der Wirtschaft durch den Krieg in der Ukraine und die hohe Inflation ein neues Rekordniveau erreicht. Das berichtet das Kompetenzzentrum Fachkräftesicherung (Kofa) des arbeitgebernahen Instituts der deutschen Wirtschaft (IW). Rechnerisch hätten im vergangenen Jahr mehr als 630.000 offene Stellen für Fachkräfte nicht besetzt werden können, weil bundesweit keine entsprechend qualifizierten Arbeitslosen zur Verfügung standen, heißt es in der Studie.