Verantwortung Nachhaltiges Handeln ist im Berufsbild fest verankert

Vor zwei Jahren erfolgte eine Erweiterung dieser Standards. „Im Zuge der Modernisierung dieser Standards wurde die alte Standardberufsbildposition ‚Umweltschutz‘ um den Begriff der Nachhaltigkeit ergänzt“, erklärt Markus Bretschneider, wissenschaftlicher Mitarbeiter in der Ordnungsabteilung des Bundesinstituts für Berufsbildung (BIBB) in Bonn. „Darunter werden drei Dimensionen verstanden, also ökologische, ökonomische und soziale Nachhaltigkeit.“ Die neuen Vorgaben gelten seit dem

1. August 2021 für alle modernisierten und neuen anerkannten Ausbildungsberufe. In allen anderen, bereits bestehenden Berufsbildern wird die Anwendung der neuen Standardberufsbildposition empfohlen.