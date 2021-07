Arbeitnehmerbindung : Mitarbeiter am Unternehmen beteiligen

Der Fachkräftemangel kann zum Wachstumshemmnis der deutschen Wirtschaft werden. Eine Möglichkeit im Wettbewerb um die besten Köpfe ist die Mitarbeiterbeteiligung. Die wird nun steuerlich erleichtert.

Eine Möglichkeit, diesen Fachkräftemangel zu bekämpfen, ist die Mitarbeiterbeteiligung. Das meint die vertragliche, dauerhafte oder zeitlich befristete Beteiligung der Mitarbeiter am Kapital des Arbeitgebers. „Vorteile für den Arbeitgeber sind in der Regel mehr Kostenbewusstsein und höhere Produktivität. Auch die stärkere Mitarbeiterbindung ist in Zeiten von Fachkräftemangel nicht zu unterschätzen“, heißt es etwa bei der IHK Nord Westfalen. Und weiter: „Die Beteiligung kann in Form von Fremd- oder Eigenkapital erfolgen. Dazu gehören Mitarbeiterdarlehen, Genussrechte, stille Gesellschaften, indirekte Beteiligungen, GmbH-Anteile, Belegschaftsaktien und Aktienoptionspläne.“

Das mit Abstand wichtigste Modell der Mitarbeiterbeteiligung sei die Gewinnbeteiligung, sagt Sonja Keppler, Professorin für Entrepreneurship und Innovationsmanagement an der Allensbach Hochschule in Konstanz. Diese würden nur bei positiven Ergebnissen fällig, also nur dann, wenn tatsächlich Gewinn erwirtschaftet werde, und könnten durch eine Betriebs- und Dienstvereinbarung geregelt werden. Eine rechtssichere Vereinbarung beugt Interpretationsfehlern der Mitarbeiter vor und stellt feste Regeln auf, an denen sich alle Beteiligten orientieren könnten. „Wir hören aus der Unternehmenspraxis, dass sich Mitarbeiterbeteiligungen zu einem relevanten Instrument im sogenannten Kampf um die Köpfe entwickelt haben. Über das Gehalt hinaus werden Verdienstmöglichkeiten geboten, und die Motivation der Mitarbeiter steigt dadurch deutlich“, so Keppler.