Arbeitsvertrag : Wettbewerbsverbote richtig umsetzen

Klauseln in Arbeitsverträgen können untersagen, in der Freizeit für einen Mitbewerber tätig zu sein. Foto: Getty Images/iStockphoto/AndreyPopov

Sie sollen sicherstellen, dass Mitarbeiter nicht in ihrer Freizeit mit Konkurrenzunternehmen zusammenarbeiten. Auch der unmittelbare Wechsel zu einem Mitbewerber kann damit für eine gewisse Zeit ausgeschlossen werden.

Arbeitgeber und Arbeitnehmer sind natürlich an einem wohlgefälligen Miteinander interessiert. Freiheiten und Möglichkeiten zur Selbstentfaltung sind mittlerweile in den allermeisten Beschäftigungsverhältnissen die Regel. Trotzdem existieren natürlich Regelungen, um den Arbeitgeber wirtschaftlich zu schützen und die Loyalität der Mitarbeiter auch rechtlich sicherzustellen. Dazu gehört beispielsweise das Wettbewerbsverbot.

Damit sollen in erster Linie Konkurrenztätigkeiten ausgeschlossen werden. Diese liegen laut des Personaldienstleisters Personio beispielsweise dann vor, wenn der Arbeitnehmer in seiner Freizeit innerhalb des Geschäftszweigs des Arbeitgebers aktiv ist und sich diese Aktivität maßgeblich auf den Erfolg des Konkurrenzunternehmens auswirkt. Beispiele dafür sind die Beteiligung an einem Unternehmen mit gleichen oder ähnlichen Produkten als Geschäftsführer, Abteilungsleiter oder Vertriebsmitarbeiter im Außendienst, die Abwerbung von Kollegen, um das Konkurrenzunternehmen aufzubauen, oder auch die Abwerbung von Bestandskunden und potenziellen Kunden des Arbeitgebers. Konsequenzen können Abmahnungen und in gravierenden Fällen auch ordentliche (oder sogar außerordentliche) Kündigungen sein. Zudem kann ein Schadenersatzanspruch entstehen.