Berufswelt Gesundheit & Pflege Vom Krankenbett ins Management

„Angesichts der demografischen Entwicklung, des veränderten Krankheitspanoramas sowie finanzieller und organisatorischer Herausforderungen in der Gesundheitsbranche ergeben sich ständig neue Anforderungen an die Verantwortlichen im Gesundheitswesen. Dabei spielt auch das Management in Einrichtungen des Gesundheitswesens eine wichtige Rolle“, heißt es dazu auf der Hochschul-Website. „Der Master-Studiengang Management für Pflege- und Gesundheitsberufe richtet sich daher an Absolventinnen und Absolventen eines Bachelorabschlusses in den Pflegewissenschaften oder einem anderen Gesundheitsberuf, die sich betriebswirtschaftlich weiterqualifizieren möchten, eine Führungsposition in Einrichtungen des Gesundheitswesens anstreben oder sich für veränderte Anforderungen in ihrem Beruf vorbereiten wollen.“ Besonderes Augenmerk richtet der neue, betriebswirtschaftlich ausgerichtete Master-Studiengang auf Interdisziplinarität und Anwendungsorientierung.