Weiterbildung : Berufliche Neuorientierung mit Unterstützung

Wer einen Bildungsgutschein vorweisen kann, muss die Kosten für eine Weiterbildung oder Umschulung nicht selbst bezahlen. Aber wer bekommt diese Leistung überhaupt?

Wer einen Bildungsgutschein haben möchte, muss ihn bei der zuständigen Arbeitsagentur oder dem Jobcenter beantragen. „Dies erfolgt in einem persönlichen Gespräch“, sagt Christian Ludwig von der Bundesagentur für Arbeit. In dem Gespräch lotet ein Sachbearbeiter aus, ob im konkreten Fall die Voraussetzungen für einen Bildungsgutschein erfüllt sind. So kann ihn zum Beispiel erhalten, wer erwerbslos, von Arbeitslosigkeit bedroht oder arbeitssuchend ist. Auch Beschäftigte, die eine Fortbildung benötigen, um ihren Arbeitsplatz zu sichern, können berechtigt sein.