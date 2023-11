Fruchtbarkeitsbehandlungen Dieser Dax-Konzern unterstützt Mitarbeiter bei der Familienplanung

Vorbild für diese neue Art von „Corporate Benefits“ (auf Deutsch: Mitarbeitervorteile), die weit über eine Obstschale und kostenlosen Kaffee hinausgehen, gibt es bereits in den USA. Google und Starbucks übernehmen bereits seit längerer Zeit die Kosten für eine Fruchtbarkeitsbehandlung ihrer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Der Darmstädter Konzern Merck praktiziert dieses Konzept bereits in den USA, Japan und Kanada und etabliert das Vorgehen jetzt als erster Dax-Konzern auch in Deutschland.