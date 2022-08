Mitarbeitergewinnung : Anreize über das Gehalt hinaus

Neben einer adäquaten Bezahlung und guter Arbeitsatmosphäre sind auch Sonderleistungen wie betriebliche Altersvorsorge, Tankgutscheine und andere geldwerte Vorteile ein interessantes – und heute oft notwendiges – Mittel im Employer Branding.

Dass in der deutschen Wirtschaft ein eklatanter Fachkräftemangel herrscht, ist mittlerweile allseits bekannt. 44 Prozent der Unternehmen sehen sich durch den Fachkräftemangel in ihren Geschäften gebremst, hieß es zuletzt in Medienberichten. „Der Mangel an qualifizierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ist eine echte Wohlstands- und Wachstumsgefahr. Daher müssen Unternehmen alles daransetzen, die Rekrutierung neuer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter voranzubringen und zu professionalisieren“, sagt Alexander Cisik, Wirtschaftspsychologe, Personalexperte und wissenschaftlicher Leiter von Matchpoint Campus, einer aus der Hochschule Niederrhein heraus entstandenen Job-Plattform für Studierende und Unternehmen, die zentrale Elemente wissenschaftlicher Self Assessments und herkömmlicher Job-Börsen in einer Webanwendung verbindet.