Masterstudium Grundstein für eine wissenschaftliche Karriere

Das heißt: „Ohne Wissenschaft und Forschung kann es keinen technologischen, medizinischen und damit auch gesellschaftlich-wirtschaftlichen Fortschritt geben. So konnten beispielsweise Systeme der künstlichen Intelligenz entwickelt werden, die in der Lage sind, kognitiv-kreative Leistungen erbringen“, sagt Sonja Keppler, Professorin für Entrepreneurship an der Allensbach Hochschule Konstanz. „Ein kürzlich erzielter Durchbruch im Bereich der medizinischen Forschung war der Nachweis, dass das Epstein-Barr-Virus wahrscheinlich eine entscheidende Ursache für eine Erkrankung an Multipler Sklerose darstellt. Daher ist es dringend notwendig, dass es immer neuen, top-qualifizierten und ambitionierten wissenschaftlichen Nachwuchs gibt, der den Fortschritt antreibt und laufend neue Ideen erschafft“, so Keppler weiter.