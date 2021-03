Leitende Funktion : Die moderne Führungskraft

Leadership ist das Schlagwort einer neuen und zukunftsorientierten Vorgesetztenrolle. Führungskräfte sollen Mitarbeiter befähigen, Prozesse selbst voranzutreiben. Um diese Kompetenzen herauszubilden, eignen sich akademische Weiterbildungsprogramme.

Einen ähnlichen Ansatz vertritt Robert Neumann, der als Professor an der Allensbach Hochschule in Konstanz unter anderem im MBA-Studiengang „General Management“ und an der St. Gallen Business School in der Schweiz lehrt und sich in Forschung, Lehre und Beratung mit Leadership, Organisationsentwicklung und Change Management beschäftigt. Er weiß aus der Praxis: „Führungskräfte sind sich oft selbst die schwierigsten Mitarbeiter, und nicht selten führt der Weg in eine Führungsposition über Fachkompetenz und Fachwissen, Arbeitsleistung, Betriebszugehörigkeit oder Netzwerkbeziehungen. Doch nur weil man von heute auf morgen in einer Position legitimiert und in einem Kästchen des Organigramms als Führungskraft definiert ist, heißt dies nicht zwangsläufig, dass man diese aus der Sicht der Kollegen und Mitarbeiter auch tatsächlich ist.“