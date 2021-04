Fakt 9 über das Kurzarbeitergeld: Antrag

Den Antrag auf Kurzarbeitergeld und die Anzeige des Arbeitsausfalls muss der Arbeitgeber stellen – in dem Kalendermonat, in dem das Kug erstmals bezogen werden soll. Dabei müssen entsprechende Formulare bei der zuständigen Agentur für Arbeit am Ort des Betriebssitzes gestellt werden. Die Anträge und Anzeigen können auch online erfolgen.