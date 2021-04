Ein besonderes Werkzeug in Krisenzeiten : Kurzarbeitergeld

Foto: dpa/Jens Büttner Infos Kurzarbeitergeld in der Corona-Krise

"Kurzarbeit stabilisiert den Arbeitsmarkt, indem Beschäftigung erhalten bleibt und Arbeitslosigkeit verhindert wird. Über eine Million Menschen sind im November 2020 dadurch nicht arbeitslos geworden; im April 2020 konnten sogar gut drei Millionen Beschäftigungsverhältnisse gesichert werden", erklärt eine Sprecherin der Bundesagentur für Arbeit auf die Frage, wie wichtig das "Arbeitsmarkt-Instrument" des Kurzarbeitergelds auch ganz unabhängig von der Corona-Krise ist.

Der Begriff taucht gerade in jüngster Zeit besonders im Zusammenhang mit der Covid-19-Pandemie und den damit verbundenen Maßnahmen zur Eindämmung des Virus wie Lockdown und Co. öfter auf. Doch das Kurzarbeitergeld gab es bereits, bevor das Corona-Virus über den Erdball wütete.

Allerdings haben sich ein paar Dinge dabei geändert. Wir wollen hier Antworten auf einige Fragen rund um das Thema geben.

Was ist Kurzarbeitergeld?

Kurzarbeit kannte man vor der Corona-Pandemie besonders in Branchen, in denen saisonal unterschiedlich viele Aufträge anfallen oder die witterungsabhängig sind, wie etwa in der Baubranche. In dem Fall insbesondere die gesondert geregelte "Saison-Kurzarbeit" und das entsprechende "Saison-Kurzarbeitergeld".

Kurzarbeit hat in Nicht-Krisenzeiten ansonsten besonders konjunkturelle Gründe, also beispielsweise bei Unternehmen, deren Produkte sich nicht mehr gut verkaufen oder wenn Absatzmärkte für bestimmte Güter einbrechen.

Aber auch infolge von Krisensituationen wie der Finanzkrise im Jahr 2008 oder der Corona-Pandemie 2020 und 2021 kam es in vielen Sektoren der Wirtschaft zu starken Auftragseinbrüchen oder angeordneten Geschäftsschließungen.

Kurzarbeit ist dann ein Mittel, die angestellten Arbeitskräfte und ihr Know-how zu halten und sie nicht krisenbedingt zu verlieren.

Genau betrachtet ist Kurzarbeit immer dann gegeben, wenn die normale Arbeitszeit in einem Betrieb reduziert wird, weil nicht genug Arbeit für alle Beschäftigten anfällt. Das kann alle oder nur einen Teil der Angestellten eines Unternehmens betreffen, und die von den Betroffenen noch geleistete Arbeitszeit kann sich zwischen null und einem festgelegten Bruchteil der vollen Stundenzahl bewegen.

Die Kurzarbeit ist dabei mit dem sogenannten Kurzarbeitergeld verbunden. Das ist eine Versicherungsleistung aus dem Arbeitslosengeld. Dabei geht es auch um eine Teilentlastung der durch den Arbeitsausfall betroffenen Betriebe, die dementsprechend in der Regel auch weniger Umsatz und Gewinn verbuchen.

Die von Kurzarbeit betroffenen Arbeitnehmer erhalten in der Regel dem Umfang der Arbeitszeitreduzierung entsprechend weniger Lohn für ihre Arbeit – man spricht dabei vom sogenannten Kurzlohn. Den Gehaltsausfall deckt dann zum Teil das Kurzarbeitergeld, das als "Entgeltersatzleistung" aus der Arbeitslosenversicherung über die Betriebe an die Betroffenen ausgezahlt wird – allerdings nur zu einem bestimmten Bruchteil.

Wer zahlt Kurzarbeitergeld?

Da es sich beim Kurzarbeitergeld um eine Leistung aus dem Topf der Arbeitslosenversicherung handelt, ist für die Auszahlung auch die Arbeitsagentur zuständig – diese zahlt das "Kug" (als Kurzwort für Kurzarbeitergeld) als Erstattungsleistung rückwirkend an den Arbeitgeber. Das heißt, das Kurzarbeitergeld wird wie gehabt vom Arbeitgeber mit dem "restlichen" Lohn an die Arbeitnehmer gezahlt.

Das Kug soll dabei sowohl den Unternehmen helfen, durch eine konjunkturelle oder andere Krise zu kommen, ohne alle Fachkräfte kündigen zu müssen. Das soll dementsprechend helfen, nach einer überstandenen Krisensituation wieder neu starten zu können.

Dabei reduzieren sich durch die Kurzarbeit temporär die Personalkosten für das Unternehmen. Auch der Unternehmer-Anteil an Sozialleistungen wie Krankenversicherung, Pflegeversicherung und Rentenversicherung wird für den Zeitraum des Kug-Bezuges ganz oder teilweise reduziert und von der Bundesagentur für Arbeit übernommen beziehungsweise erstattet.

Für den Arbeitnehmer bedeutet das Kurzarbeitergeld zwar unter Umständen einen Einnahmenverlust, gleichzeitig bleibt aber der Arbeitsplatz erhalten. In bestimmten Fällen stockt auch der das Unternehmen das gesamte Gehalt, also Kug plus Kurzlohn auf 100 Prozent des ursprünglichen Gehalts auf. Da das Kurzarbeitergeld aber nur einen Teil der Gehaltslücke, also ursprüngliches Gehalt minus Kurzlohn, erstattet, bekommen Betroffene in den meisten Fällen für den begrenzten Zeitraum insgesamt weniger Geld ausgezahlt.

In normalen Zeiten betrachtet die Arbeitsagentur Kurzarbeitergeld nachrangig gegenüber der Vermittlung eines neuen Arbeitsplatzes. Wenn also beispielsweise in Nicht-Krisenzeiten nur ein Unternehmen Probleme hat, seine Produkte zu verkaufen und damit für seine Angestellten nicht genug Arbeit hat, würde die Agentur für Arbeit vorrangig die unterbeschäftigten Arbeitskräfte an andere Unternehmen auf freie Arbeitsplätze vermitteln und erst nachrangig das Instrument des Kurzarbeitergeldes bewilligen.

In besonderen Situationen wie der Corona-Krise seit März 2020 ist das anders und auch mit besonderen geänderten Bedingungen für den Bezug und den Anspruch auf Kug verbunden.

Wie ist die gesetzliche Regelung zum Kurzarbeitergeld?

In normalen Zeiten gelten die Vorschriften des Sozialgesetzbuches III Paragraf 95 bis 111a. Diese regeln etwa Anspruch, Höhe und Bezugsdauer des Kurzarbeitergelds. Außerdem werden die besonderen Leistungen des "Saison-Kurzarbeitergelds", des "Wintergelds" und des "Transferkurzarbeitergelds" geregelt.

Ganz allgemein heißt es in Paragraf 95 SGB III "Anspruch":

"Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer haben Anspruch auf Kurzarbeitergeld, wenn

ein erheblicher Arbeitsausfall mit Entgeltausfall vorliegt, die betrieblichen Voraussetzungen erfüllt sind, die persönlichen Voraussetzungen erfüllt sind und der Arbeitsausfall der Agentur für Arbeit angezeigt worden ist.

Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in Betrieben nach § 101 Absatz 1 Nummer 1 (das sind Baugewerbe und andere saisonabhängige Unternehmen) haben in der Schlechtwetterzeit (das ist gesetzlich der Zeitraum 1. Dezember bis 31. März) Anspruch auf Kurzarbeitergeld in Form des Saison-Kurzarbeitergeldes."

Die Paragrafen 96, 97 und 98 regeln dann, was ein erheblicher Arbeitsausfall ist, was die betrieblichen und was die persönlichen Voraussetzungen sind.

Zusammengenommen besagt das Gesetz, dass ein Arbeitsausfall dann "erheblich" ist, wenn er auf wirtschaftlichen Gründen oder einem unabwendbaren Ereignis (wie der Corona-Pandemie) beruht, vorübergehend ist, nicht zu vermeiden war (dafür gibt es Definitionen im Paragrafen 96 – in jedem Fall muss im Betrieb bereits alles getan worden sein, um Arbeitsausfall zu vermeiden – einschließlich Arbeitszeitguthaben, in denen Arbeitsstunden also "Überstunden" angespart werden können für Zeiten mit weniger Arbeitsaufkommen) und wenn im Kalendermonat "mindestens ein Drittel der in dem Betrieb beschäftigten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer von einem Entgeltausfall von jeweils mehr als 10 Prozent ihres monatlichen Bruttoentgelts betroffen ist".

Betriebliche Voraussetzungen "sind erfüllt, wenn in dem Betrieb mindestens eine Arbeitnehmerin oder ein Arbeitnehmer beschäftigt ist, besagt Paragraf 97 SGB III.

Die "Persönlichen Voraussetzungen" definieren die Antwort auf die Frage

Wer hat Anspruch auf Kurzarbeitergeld?

Im Paragrafen 98 SGB III sind die "Persönlichen Voraussetzungen" für den Bezug von Kurzarbeitergeld festgeschrieben. Dort heißt es etwa, dass die Arbeitnehmer berechtigt sind, die nach dem Beginn des Arbeitsausfalls weiter bei dem betroffenen Betrieb "versicherungspflichtig" beschäftig sind, nicht gekündigt sind oder "vom Kurzarbeitergeld ausgeschlossen sind". Das betrifft auch etwa diejenigen, die gerade ihre Ausbildung abgeschlossen haben und deren Übernahme bereits feststand, die also in die Krise hinein den Job beginnen. Ebenso sind die berechtigt, die "aus zwingenden Gründen" die versicherungspflichtige Tätigkeit im Betrieb gerade aufnehmen (deren Einstellungsvertrag also beispielsweise bereits vor dem Arbeitsausfall ab einem bestimmten Datum geschlossen wurde).

Kurzarbeitergeld kann auch beziehen, wer in dem Zeitraum des Arbeitsausfalls arbeitsunfähig wird - wenn er auch sonst Anspruch auf Fortzahlung des Arbeitsentgelts gehabt hätte.

Keinen Anspruch haben etwa Bezieher von Krankengeld oder gleichwertigen Leistungen. Auch wer sich in einer "beruflichen Weiterbildungsmaßnahme mit Bezug von Arbeitslosengeld oder Übergangsgeld" befindet und nicht noch etwa in Teilzeit im Unternehmen arbeitet, hat keinen Anspruch auf das Kug.

Da die Maßnahmen zur Eindämmung von SARS-CoV-2, dem Erreger von Covid-19, aber besondere Auswirkungen auf viele Wirtschaftsbereiche haben, wurden diese gesetzlichen Regelungen vorübergehend angepasst.

Welche Regelungen zum Kurzarbeitergeld wurden im Rahmen der Pandemie geändert?

"Angesichts der durch das Coronavirus verursachten Krise wurden die Anspruchsvoraussetzungen und der Leistungsumfang für die Gewährung von Kurzarbeitergeld in mehreren Punkten angepasst", erklärt die Bundesagentur für Arbeit. Konkret sind das folgende Regelungen:

Der Anteil der Beschäftigten, die im Betrieb von einem Arbeitsausfall mit Entgeltausfall betroffen sein müssen, wurde von einem Drittel auf zehn Prozent gesenkt. Dies gilt nur für Betriebe, in denen bis 31. März 2021 mit der Kurzarbeit begonnen wurde.

Auf den Aufbau negativer Arbeitszeitsalden zur Vermeidung der Kurzarbeit wird verzichtet. Dies gilt nur für Betriebe, in denen bis 31.März 2021 mit der Kurzarbeit begonnen wurde.

Die auf das Kurzarbeitergeld anfallenden Sozialversicherungsbeiträge, welche allein vom Arbeitgeber zu tragen sind, werden bis einschließlich Juni 2021 zu 100 Prozent, danach zu 50 Prozent erstattet. Dies gilt nur für Betriebe, in denen bis 30. Juni 2021 mit der Kurzarbeit begonnen wurde.

Entgelt aus einer geringfügigen Beschäftigung, die während des Bezugs von Kurzarbeitergeld aufgenommen worden ist, wird bis 31. Dezember 2021 nicht angerechnet.

Der Bezug von Kurzarbeitergeld ist für Leiharbeitnehmerinnen und -arbeitnehmer möglich. Dies gilt nur für Betriebe, in denen bis 31. März 2021 mit der Kurzarbeit begonnen wurde.

Die mögliche Bezugsdauer für das Kurzarbeitergeld kann für Betriebe, die mit der Kurzarbeit bis zum 31. Dezember 2020 begonnen haben, auf bis zu 24 Monate, längstens bis zum 31. Dezember 2021 verlängert werden.

Das Kurzarbeitergeld wurde für die Beschäftigten, deren Arbeitsentgelt um mindestens die Hälfte reduziert ist, ab dem vierten Bezugsmonat von seiner üblichen Höhe, nämlich 60 Prozent des Gehalts, auf 70 Prozent erhöht – für Berufstätige mit Kindern von 67 auf 77 Prozent. Ab dem siebten Monat in Kurzarbeit gibt es weiterhin 80 beziehungsweise 87 Prozent des Lohns. Dies gilt bis zum 31.Dezember 2021 auch weiterhin für alle Beschäftigten, die bis Ende März 2021 in Kurzarbeit geschickt werden. Dies gilt nur für Betriebe, in denen bis 31.März 2021 mit der Kurzarbeit begonnen wurde.

Zudem sind die Zuschüsse des Arbeitgebers zum Kurzarbeitergeld bis zum 31.Dezember 2021 weiterhin steuerfrei, soweit sie zusammen mit dem Kurzarbeitergeld 80 Prozent der Differenz zwischen Soll- und Ist-Entgelt nicht übersteigen.

Wie berechnet sich das Kurzarbeitergeld?

Das Kurzarbeitergeld, das von der Agentur für Arbeit an die betroffenen Arbeitnehmer ausgezahlt wird, berechnet sich nach der Höhe des normalen Nettogehaltes, also des Entgelts, das nach Abzug von Steuern und Sozialabgaben normalerweise ausgezahlt wird.

Von der Differenz des normalen Nettoentgelts zu dem Kurzlohn, der vom Arbeitgeber noch ausgezahlt wird, trägt die Arbeitsagentur im Regelfall 60 Prozent als Kurzarbeitergeld, bei Beschäftigten mit mindestens einem Kind im Haushalt sogar 67 Prozent.

Ist die Kurzarbeit auf Null gesetzt, bekommen die Betroffenen also 60 beziehungsweise 67 Prozent des ursprünglichen Nettoentgelts als Kurzarbeitergeld ausbezahlt. Beträgt die Kurzarbeit noch beispielsweise zehn Prozent, und zahlt der Arbeitgeber dafür entsprechend zehn Prozent des ursprünglichen Nettogehalts, so trägt das Kurzarbeitergeld noch 60 (67) Prozent der Lücke von 90 Prozent.

Für die von der Corona-Pandemie betroffenen Betriebe gelten andere Regelungen (siehe oben).

Auf die Höhe des Kug können auch unter Umständen betriebliche Sonderzahlungen wie Urlaubs- oder Weihnachtsgeld angerechnet werden – und zwar dann, wenn es im Arbeitsvertrag Regelungen gibt, diese Sonderzahlungen monatlich auf das Gehalt umzulegen.

Wie hoch ist also das Kurzarbeitergeld?

Als Beispiel: Ein Beschäftigter erhält nach Abzug von Steuern und Sozialabgaben ein Nettoentgelt von 2000 Euro. Wegen konjunktureller Probleme des Unternehmens wird fünfzigprozentige Kurzarbeit ausgerufen. Damit reduziert sich das Gehalt auf einen (vereinfachten) Nettokurzlohn von nur noch 1000 Euro. Die Differenz zum ursprünglichen Gehalt beträgt dann 1000 Euro.

Das Kurzarbeitergeld beträgt dann 60 Prozent des ausgefallenen Nettoentgelts, also 600 Euro. Hat der Arbeitnehmer ein Kind im Haushalt, sind es 670 Euro.

Der Arbeitnehmer erhält demnach während der Kurzarbeit 1000 Euro Kurzlohn plus 600 Euro Kurzarbeitergeld, also 1600 Euro.

Wäre die Kurzarbeit auf 0 Prozent gesetzt, gäbe es keinen Kurzlohn. Das Kurzarbeitergeld betrüge dann 60 Prozent der ausgefallenen 2000 Euro netto, das sind 1200 Euro.

Die Rechnung ist vereinfacht – da sowohl Steuern als auch Sozialabgaben sich prozentweise jeweils vom Bruttolohn her berechnen, ergeben sich natürlich unrunde Summen bei entsprechend reduzierten Kurzlöhnen.

Bis zum Jahresende 2021 (jedenfalls vorerst) gelten etwas andere Regelungen für das Kurzarbeitergeld. Anders als normalerweise erhöht sich das Kug mit fortschreitender Bezugsdauer und kann länger bezogen werden.

Wann erhöht sich das Kurzarbeitergeld?

Normalerweise erhöht sich das Kug nicht. Für die maximale Dauer des Kurzarbeitergeld-Bezuges gibt es im Normalfall 60 beziehungsweise für Arbeitnehmer mit Kind im Haushalt 67 Prozent der Höhe des ausgefallenen Nettogehalts.

Wer aber spätestens im März 2021 das erste Mal Kurzarbeitergeld bezogen hat, für den gelten die besonderen Regelungen, während der Covid-19-Pandemie, die bislang auf den Zeitraum bis zum Jahresende 2021 begrenzt sind.

Für alle Betroffenen seit Beginn der Krise im März 2020 gilt eine Erhöhung des Kug ab dem vierten Bezugsmonat auf 70 (77) Prozent des ausgefallenen Nettogehalts, ab dem siebten Bezugsmonat auf 80 (87) Prozent.

Dabei müssen die Bezugsmonate nicht zusammenhängen, Unterbrechungen bewirken keinen Neustart der Zählung.

Wie lange darf Kurzarbeitergeld bezogen werden?

In normalen Zeiten können Betriebe nur zwölf Monate am Stück Kurzarbeitergeld für ihre Beschäftigten beziehen. Dabei können auch zwischendurch Unterbrechungen erfolgen, etwa wenn es wieder größere Aufträge gibt und die Beschäftigten wieder voll arbeiten können.

Ist die gesamte Unterbrechung des Kug-Bezuges kürzer als drei Monate, dann ändert sich nichts an der Gesamtbezugsdauer.

Bei mehr als drei Monaten Unterbrechung startet bei dann erneutem Kurzarbeitergeld-Bezug ein erneuerter Bezugszeitraum von maximal zwölf Monaten.

Für die Corona-Krise bis zunächst Ende 2021 gilt eine Verlängerung des Bezugszeitraumes auf bis zu 24 Monate, allerdings nur, wenn das Unternehmen bis 31. Dezember 2020 Kug beantragt hatte.

Wann und wie kann Kurzarbeitergeld beantragt werden?

Kurzarbeitergeld muss der Arbeitgeber beantragen und sich dabei an Fristen halten sowie die richtigen Formulare ausfüllen.

Geregelt ist die Anzeige von Arbeitsausfall und die Beantragung des Kurzarbeitergeldes ganz konkret im Paragrafen 99 des Sozialgesetzbuches III.

So muss die Anzeige des Arbeitsausfalls schriftlich bei der zuständigen Agentur für Arbeit am Ort des Betriebssitzes eingehen - und zwar in dem Kalendermonat, in dem die Kurzarbeit beginnt.

Dabei muss der erhebliche Arbeitsausfall begründet werden.

Neben dem Formular zur Anzeige des Arbeitsausfalls muss der Betrieb auch einen Antrag auf Kurzarbeitergeld stellen – das geht allerdings beides auch online über das Portal der Agentur für Arbeit.

Arbeitnehmer müssen keine Anträge stellen – sie erhalten das Kug über die normale Gehaltsabrechnung vom Arbeitgeber ausgezahlt.

Allerdings müssen Arbeitgeber unter Umständen einiges beachten, bevor sie Kug beantragen können. Zum Beispiel muss der Betriebsrat dem Vorhaben zustimmen.

Ferner kann es bestimmte Regelungen zum Kurzarbeitergeld im Tarifvertrag oder in den eigenen Arbeitsverträgen geben, die beachtet werden müssen.

Wenn nicht gerade eine größere Krise zum erheblichen Arbeitsausfall geführt hat, muss das Unternehmen auch darauf achten, dass der Arbeitsausfall tatsächlich vermeidbar war.