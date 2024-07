KI am Arbeitsplatz Wann Chatbots im Job helfen können

Wer beruflich einen Vortrag oder eine Präsentation vorbereitet, kann einen KI-Chatbot nutzen und sich zum Beispiel Ideen für eine Gliederung geben lassen. „Das funktioniert besonders gut in einem Dialog, wie man ihn auch mit einer Kollegin oder einem Kollegen führen würde“, erläutert Bitkom-Referent Hecker. Etwa, indem man den ersten Vorschlag der KI kommentiert und fragt, ob nicht ein bestimmtes Unterthema noch aufgenommen werden sollte. „Man kommt so Schritt für Schritt zu einer Lösung, die nicht KI-generiert, sondern mit KI-Unterstützung erstellt ist“, so Hecker.