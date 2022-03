Arbeitsplatz : Mit Feedback im Job richtig umgehen

Rückmeldungen bei der Arbeit sollen weiterhelfen, kommen aber oft beim Adressaten falsch rüber. Wie geht man als Angesprochener damit um? Und wie äußert man selbst Kritik am besten?

Eine nebenbei hingeworfene Kritik vom Chef oder ein Kommentar vom Kollegen erlebt man im Job an vielen Stellen. Sinnvolle und gute Rückmeldung seien dagegen selten, meint Theresa Maxeiner, Motivationsexpertin und Buchautorin.

Dass ein Feedback immer mit der eigenen Sicht und Wertung zu tun hat, ist zwar natürlich. Doch wer das nicht so benennt, sondern die Rückmeldung als absolut darstellt, verfehlt das Ziel. Ob übertriebenes Lob oder harsche Abwertung – oft hilft solch eine Rückmeldung nicht weiter oder lässt die Emotionen hochkochen.

Wie können Arbeitnehmer mit so einer Art Feedback umgehen? „Ich kann damit tun, was ich für sinnvoll halte“, ist die Haltung, zu der Maxeiner rät. Das nehme den Druck raus. Ihr Bild der Kugeltechnik veranschaulicht das: „Um mich herum ist eine große Kugel. An dieser prallt das Feedback erst mal ab und ich kann es mir von Weitem anschauen.“