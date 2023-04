Bewerbung Ein professionelles Foto für den ersten Eindruck

Wie viel Zeit sollte man einplanen? Wer für das Bild zum Profi geht, sollte etwas Zeit mitbringen. „In fünf Minuten ist es sehr schwer, ein gescheites Bewerbungsfoto zu machen“, sagt Miriam Wrobel. Bei ihr dauert ein Termin in der Regel eine Stunde. So bleibt ausreichend Zeit, anzukommen und ein bisschen von sich zu erzählen. „Das schafft Lockerheit.“ Nach zwei, drei guten Bildern bespricht sie am PC, was schon gut klappt und was man anders machen kann. „Dann arbeiten wir uns an ein gutes Ergebnis heran.“