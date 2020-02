Kinderbetreuung : Sicherer Arbeitsplatz bei Kita & Co.

Die Nachfrage bei der Kinderbetreuung steigt, und dadurch werden immer mehr Stellen in der frühen Bildung geschaffen. Wer sich heute für den Erzieherberuf entscheidet, hat daher gute Aussichten, eine Anstellung zu finden.

In Nordrhein-Westfalen gibt es verschiedene Ausbildungswege im Berufsbereich der Erzieher. „Bei der klassischen Erzieherausbildung werden zwei Jahre an der Fachschule absolviert und durch Praktika mit unterschiedlichen Schwerpunkten ergänzt“, sagt Barbara Nolte, Referatsleiterin Erzieherinnen und Erzieher beim Verband Bildung und Erziehung in NRW. Zugangsvoraussetzungen sind Abitur oder Fachabitur mit einschlägiger Praxiserfahrung. Nach der theoretischen Prüfung schließt sich das einjährige Anerkennungsjahr mit Kolloquium an, bei Erfolg wird der Titel „staatlich anerkannter Erzieher“ vergeben. Seit einigen Jahren gibt es zudem die praxisintegrierte Ausbildung – kurz PiA.