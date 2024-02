Arbeitszeit Vier-Tage-Woche garantiert kein langes Wochenende

Drei Tage Wochenende, weniger Stress, mehr Produktivität – diese Versprechen machen eine Vier-Tage-Woche für viele Arbeitnehmer attraktiv. Wie sich das Modell in der Praxis bewährt, testen seit Anfang Februar 50 Unternehmen in einem Pilotprojekt in Deutschland. Die Studienlage klingt dabei häufig vielversprechend. Aber ist es im Einzelnen wirklich immer so einfach? Veit Hartmann vom Institut für angewandte Arbeitswissenschaft (ifaa) in Düsseldorf gibt Beschäftigten Tipps für einen Realitäts-Check an die Hand.