Arbeitszeitmodell wechseln Wiedereinstieg in die Vollzeit

Szenario 1 ist die Elternteilzeit: Eltern dürfen während der Elternzeit zwischen 15 und 32 Wochenstunden im Monatsdurchschnitt arbeiten. Anschließend haben sie das Recht, zu der Arbeitszeit zurückzukehren, die vor Beginn der Elternzeit vereinbart war. Zwei große Vorteile hat die Elternteilzeit, die in Unternehmen mit mehr als 15 Mitarbeitern beantragt werden kann: Beschäftigte genießen in diesem Zeitraum einen besonderen Kündigungsschutz – und danach erfolgt die Rückkehr in das bisherige Arbeitszeitmodell, also etwa zur Vollzeit, automatisch. „Man muss sich für den Wunsch, mehr zu arbeiten, vor dem Arbeitgeber nicht rechtfertigen, keinen Antrag stellen oder sich gar neu bewerben, das ist ein immenser Vorteil und vermeidet die sogenannte Teilzeitfalle“, erklärt Fachanwältin für Arbeitsrecht Sandra Runge.