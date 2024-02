Diversität in der Kita Mehr Männer wählen den Erzieherberuf

Düsseldorf · Ihr Anteil am Kita-Personal ist zwar weiterhin sehr gering, hat sich aber in den vergangenen zehn Jahren verdoppelt. Sie sind als Vorbilder für Jungen und Mädchen wichtig und vermitteln so das moderne Rollenverständnis in der Kindererziehung.

24.02.2024 , 08:00 Uhr

Mehr junge Männer als in der Vergangenheit entscheiden sich heute für eine Ausbildung zum Erzieher. Foto: dpa/Bernd Thissen

Von Brigitte Bonder