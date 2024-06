Tipps und Trends Die richtigen Outfits für heiße Arbeitstage

Und bei den Männern? Für sie stehen im Büro zwar nach wie vor meist lange Hosen auf der Tagesordnung. „Diesen Sommer gibt es aber tatsächlich einen Trend, dass man Bermuda-Shorts passend zum Sakko kombiniert oder auch zu weißen Hemden“, sagt die Modeexpertin. „Und das sieht ganz elegant aus und geht in modernen Betrieben mittlerweile auf jeden Fall auch gut.“ Zumindest dann, wenn man darauf achtet, dass die Shorts mindestens knielang sind. In konservativeren Unternehmen rät sie Männern, an warmen Tagen aber eher an der Wahl der Materialien zu drehen als an der Hosenlänge – und etwa Hosen und, wenn notwendig, Sakkos aus Leinenstoff zu tragen. Der habe zwar den Nachteil, dass er schnell knittere, sei aber immerhin angenehm leicht und luftig.