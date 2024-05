Social Media für den Job Karrierenetzwerke richtig nutzen

Jobsuchende sollten darauf achten, das eigene Profil offen zu schalten. Nur so können Personaler die Profilinformationen einsehen. „Berufsbezogene Daten fallen nicht unter den Datenschutz. Am Ende sehen wir auch nur den Namen der Person. Da rate ich zu etwas mehr Mut“, sagt Nollido. Auch ein aktuelles Foto hält der Recruiter für sinnvoll. „Hier hat man beispielsweise bei Linkedin die Möglichkeit, einen Rahmen um das Bild legen zu lassen, in dem #OpenToWork steht. Als Personaler werden wir direkt informiert, wenn ein Kandidat aus unserem Netzwerk diese Frame-Einstellung gemacht hat.“ Gehaltsvorstellungen dagegen haben nichts auf dem Profil verloren, findet der Experte. „Das kann dazu führen, schon vorzeitig aussortiert zu werden“, so Nollido. Das Gehalt sei ein wichtiges und sensibles Thema, das erst im direkten Gespräch aufkommen sollte.