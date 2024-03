Beruflicher Neuanfang Praktikum mitten im Berufsleben

Volker Klärchen rät Praktikanten, aktiv auf die Beschäftigten im Unternehmen zuzugehen und neugierig zu sein. Wer bereits Berufserfahrung habe, wolle mit einem Praktikum schließlich nicht nur neue Erfahrungen sammeln, sondern vor allem auf eines eine Antwort finden: Will ich in die Richtung weitergehen oder nicht? „Und das kann man natürlich auf der einen Seite durch das, was man im Praktikum arbeitet, herausfinden“, sagt Klärchen, „aber auch gezielt in Gesprächen mit den anderen Mitarbeitern.“ Er empfiehlt dabei ruhig direkt vorzugehen und zu fragen: „Was macht Dir hier eigentlich Spaß? Gibt es an Deinem Job irgendetwas, was Du überhaupt nicht magst?“