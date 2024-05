Bachelor und Master Worauf es bei der Studienwahl ankommt

Zum einen würden klassische Studiengänge regelmäßig reakkreditiert und dabei einer Art Generalüberholung unterzogen. „Alle Studiengänge entwickeln sich ständig weiter, selbst wenn sie noch immer so heißen wie früher. Sie bleiben aber insgesamt stärker ihrem Kern verhaftet, als neue Studiengänge es tun“, so Breuer. Zum anderen beinhalteten auch neue Studiengänge immer Kernelemente der fachlichen Grundlagen. „Das geht gar nicht anders. Ohne Mathe und Physik kommt man – etwa in technischen Studiengängen – nicht weit“, sagt die Studienberaterin. Der Unterschied liege vielmehr in der Perspektive. „Das Neue an neuen Studiengängen ist, dass sie zum Beispiel zwei bisher nicht zusammen gedachte Wissenschaftsfelder kombinieren.“ Der Studiengang Bio-Materials-Engineering zum Beispiel kombiniert Naturwissenschaften, hier die Biologie, mit dem Maschinenbau.