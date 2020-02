Studium : Motivation für den Master

Je nach Fachrichtung und Karriereziel lohnt sich die Investition in einen weiterführenden Masterabschluss. Studierende sollten sich jedoch im Vorfeld intensiv Gedanken über ihre Ziele machen.

Ob Lehrer, Psychotherapeut oder eine Karriere im höheren Verwaltungsdienst – für einige Berufe ist der Master einfach Pflicht. Auch wer in der Wissenschaft arbeiten möchte, kommt ohne den Abschluss nicht weiter. Er ist die Voraussetzung für eine Promotion, die den Einstieg in die universitäre Laufbahn ermöglicht.

Im Allgemeinen steht der Masterabschluss für fortgeschrittene Kenntnisse im wissenschaftlichen Arbeiten und eine vertiefte Auseinandersetzung mit den klassischen Problemstellungen des jeweiligen Faches. Absolventen mit Masterabschluss qualifizieren sich daher insbesondere für Führungsstellen und Jobprofile in größeren Organisationen. In einigen Branchen sorgt die Qualifikation für bessere Karrierechancen oder höhere Einstiegsgehälter.

Nach einem Bachelorstudium, das in der Regel sechs bis acht Semester in Anspruch nimmt, sind dann noch zwei bis vier Semester für den Master zu absolvieren. Viele Studierende sind das Lernen nach dem Bachelorstudium jedoch leid und würden lieber in die Berufswelt einsteigen, um Geld zu verdienen. Einmal im Job angekommen, fällt wiederum der Weg zurück an die Hochschule auch oftmals schwer. Es ist daher für viele junge Menschen sinnvoll, den Master direkt im Anschluss an den Bachelor zu absolvieren.