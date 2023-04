Harvard-Studie Diese Rahmenbedingungen im Job machen Mitarbeiter unglücklich

Besonders unglücklich sind offenbar Arbeitnehmer, deren Jobprofil darauf ausgelegt sei, von anderen Menschen isoliert zu arbeiten. Etwa Lkw-Fahrer oder Angestellte bei Paket- und Lieferdiensten. Auch unübliche Arbeitszeiten mit wenig Kontakten während der Schicht, etwa bei Nachtwächtern, führen den Erkenntnissen zufolge zu sozialer Isolation. Ebenso wie besonders hektische Aufgaben, etwa im Lager eines Online-Handels, oder solche, bei denen die positive Resonanz in den Gesprächen ausbleibt. Als Beispiel dafür führt Waldinger die Arbeit im Kundendienst an: „Wir wissen, dass Menschen in Call-Centern durch ihre Arbeit oft enorm gestresst sind, insbesondere, da sie den ganzen Tag mit frustrierten, ungeduldigen Menschen am Telefon sitzen“, erklärt er.