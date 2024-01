Pflegeberufe Flexible Arbeitszeitmodelle gewinnen an Bedeutung

Allerdings sei heute ein deutlicher Trend in Richtung der Teilzeit bemerkbar. „Das merken wir auch schon bei Berufsanfängern. Das Thema der Work-Life-Balance gewinnt mehr und mehr an Bedeutung“, sagt Mike Richter. Dabei gehe es darum, möglichst flexibel auch auf die Bedürfnisse der Mitarbeiter einzugehen. „Natürlich muss man dann sehen, wo es sinnvoll ist, die Pflegekräfte einzusetzen“, betont Bialy. So sei es etwa schwer möglich, einen Berufseinsteiger mit einem geringen Umfang, etwa einer 20- oder 30-Prozent-Stelle in der Stroke Unit oder der Intensivstation einzusetzen. „Man geht hier von einer notwendigen Einarbeitungszeit von einem halben Jahr mit einem Stellenumfang von wenigstens 80 Prozent aus“, sagt er. Allerdings sei es überhaupt kein Problem, eine berufserfahrene Pflegekraft auf einer normalen Station in geringem Umfang einzusetzen.