Beruf und Familie Nach der Elternzeit zurück in den Job

Manche fragen sich auch, ob sie genug Zeit und Energie für die Arbeit haben. „Denn mit Kind beziehungsweise Kindern plus Arbeit haben viele eine andere Form der Belastung oder auch eine Doppelbelastung“, sagt Karrierecoach Walter Feichtner. Sein Rat: Damit der Übergang von Elternzeit in den Joballtag optimal verläuft, sollte man sich so früh wie möglich – am besten gleich nach der Geburt des Kindes – einen Plan machen und dabei nicht zuletzt den Partner oder die Partnerin einbinden. „Um eine Kinderbetreuung nach der Elternzeit sollten sich Berufstätige ebenfalls idealerweise gleich nach der Geburt des Kindes kümmern“, sagt der Coach. Zumal es oft länger dauern kann, bis ein Betreuungsplatz gefunden ist. Julia Siems empfiehlt zudem: „Frühzeitig daheim das Loslassen vom Kind üben. Das ist auf emotionaler Ebene wichtig für einen selbst, aber auch für das Kind.“ Das heißt: Am Anfang ist man nur für kurze Zeit außer Haus und gibt das Kind in die Obhut etwa eines Familienangehörigen. Nach und nach verlängert man nun die Zeitspanne, in der man weg ist. Auf diese Weise kann sich das Kind an weitere Bezugspersonen gewöhnen – und auch die Eltern selbst gewöhnen sich daran, eine gewisse Zeit am Tag ohne ihr Kind zu sein.