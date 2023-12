Selbstständig gemacht Wenn sich Freiberufler einsam fühlen

Karriereberaterin Ragnhild Struss glaubt, dass man auch nach einem Zurück ins Angestelltenverhältnis wieder glücklich werden kann: „Wer eine konkrete Vorstellung davon hat, was er braucht, um mit seinem Job zufrieden zu sein, der kann gezielt darauf einwirken, dass in der neuen Position die Vorteile von Freiberuflichkeit und Festanstellung kombiniert werden.“ In der Praxis könne dies etwa in eine Mischung aus Büro-Tagen inklusive Austausch mit Kollegen, regelmäßiger Tätigkeit im Homeoffice und in vereinzelte Team-Treffen nach der Arbeit münden.