Moderne Bewerbung Was die Recruiter heute lesen wollen

Esther Kimmel rät dazu, den Lebenslauf so an die ausgewählte Position anzupassen, dass die geforderten Schlüsselqualifikationen gleich ins Auge springen. „Ein Lebenslauf sollte keine lästige Pflichtübung, sondern eine gelungene Arbeitsprobe sein, die dem Personaler ermöglicht, einzuschätzen, ob ein Bewerber der Stelle gewachsen ist.“ Ein frisches Design nach dem Motto „form follows function“ unterstreicht dabei die Übersichtlichkeit der wichtigsten Informationen. Am besten verteilen sich die Informationen klug und ästhetisch ansprechend auf zwei Seiten.