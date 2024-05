Bewerbung heute Dem Lebenslauf kommt mehr Bedeutung zu

Auch für Arbeitgeber ist die mangelhafte Qualität ein Grund dafür, dass Anschreiben im Bewerbungsprozess an Bedeutung verlieren. Sie haben für Personalabteilungen oft wenig Aussagekraft und bieten kaum Zusatzinformationen zum Lebenslauf. Teils verzichten sie daher darauf, Anschreiben zu verlangen. In dem Fall müsse der Lebenslauf zusätzliche Informationen bieten, so Bewerbungsberater Ben Dehn. Damit Arbeitgeber zum Beispiel entscheiden können, ob ein Kandidat auch menschlich ins Team passt. Der Fachmann gibt Tipps, wie Bewerber ihren Lebenslauf neu strukturieren können: