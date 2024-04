Berufe im MINT-Bereich Schlüsselpositionen für Ingenieure

Die Anzahl der Ingenieurstudiengänge und ihre Spezialisierungen sind verwirrend. Zunächst sollte man sich fragen, wo man später arbeiten möchte: in einem Ingenieurbüro für Statik, einem Start-up für Digitales oder bei einem Energieversorger? Und was genau will man dort machen: technische Dienstleistungen erbringen, neue Produkte entwickeln, Industrieanlagen in anderen Ländern planen oder Straßen bauen?